Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в него войдут средства ПВО и боеприпасы

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на $600 млн, в который войдут средства ПВО и боеприпасы.

"Сегодня Министерство [обороны США] объявило о новом пакете военной помощи в рамках инициативы о военной помощи Украине. В этот пакет на $600 млн входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства", - сказала она на брифинге для журналистов.

Как следует из справки, опубликованной на сайте Пентагона, в состав пакета войдут также снаряды для HIMARS, снаряды калибра 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования территории. Американское оборонное ведомство пояснило, что по условиям данной инициативы США закупят оборудование на указанную сумму "у представителей промышленности или партнеров". "Данное объявление начинает процесс заключения контрактов для предоставления Украине дополнительных возможностей", - указывается в документе.

Пентагон сообщил, что США предоставили Киеву военную помощь на сумму $44,4 млрд, при этом $43,7 млрд были выделены с конца февраля 2022 года.