Посол в Киеве сообщила, что США передадут Украине 190 бронемашин MRAP

Эти бронемашины обеспечивают противоминную защиту

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. США передадут Украине еще 190 бронемашин, соответствующих стандарту MRAP, обеспечивающему противоминную защиту. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

"Соединенные Штаты предоставят 190 MRAP", - написала она в соцсети X (ранее Twitter) после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко. Они также посетили одно из подразделений службы в Киевской области, где Блинкен сел за руль одного из бронеавтомобилей MRAP, которые ранее были переданы в рамках помощи Вашингтоном.

Госсекретарь посещал Киев с двухдневным визитом. В среду он объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, в том числе впервые направит ему активы, изъятые у "подпавших под санкции российских олигархов".