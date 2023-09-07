Страны Персидского залива поддержали усилия по урегулированию конфликта на Украине

Главы МИД стран - членов региональной организации отметили важность консультаций по Украине, прошедших в Джидде

ДУБАЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Страны Персидского залива поддерживают посреднические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), принятом по итогам заседания министров иностранных дел стран - членов региональной организации.

"Совет подтвердил поддержку посреднических усилий по разрешению кризиса между Россией и Украиной, прекращению огня и политическому урегулированию, что позволило бы остановить конфликт и склонить стороны к переговорам", - указано в документе. В этом контексте министры отметили важность консультаций по Украине, прошедших в Джидде.

Участники заседания подчеркнули, что ССАГПЗ продолжит поддерживать инициативы, которые "содействуют экспорту зерна, продовольствия и гуманитарных товаров, поскольку они необходимы для достижения продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран".

По данным агентства DPA, изначально участники встречи должны были обсудить так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, однако Саудовская Аравия и некоторые другие страны представили в Джидде еще одну мирную инициативу. Источники агентства утверждают, что частью этого плана являются сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.