7 сентября, 18:45,
обновлено 7 сентября, 19:07
Попытка госпереворота в Нигере

В Пентагоне заявили, что военнослужащим США в Нигере ничего не угрожает

Их передислокация совершается в настоящее время в качестве мер предосторожности, отметила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Пентагон не видит каких-либо угроз военнослужащим Соединенных Штатов в Нигере, их передислокация совершается в данный момент в качестве мер предосторожности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

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"Что касается Нигера, то в этой стране нет никакой предполагаемой угрозы для американских войск и никакой угрозы насилия на местах [для них]. Это просто мера предосторожности. Поэтому сейчас мы, Минобороны, занимаемся тем, что передислоцируем часть наших военнослужащих и часть наших активов <...>. Но это всего лишь мера предосторожности", - отметила она. 

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НигерСШАПопытка госпереворота в Нигере
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