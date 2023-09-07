В Пентагоне заявили, что военнослужащим США в Нигере ничего не угрожает

Их передислокация совершается в настоящее время в качестве мер предосторожности, отметила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Пентагон не видит каких-либо угроз военнослужащим Соединенных Штатов в Нигере, их передислокация совершается в данный момент в качестве мер предосторожности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается Нигера, то в этой стране нет никакой предполагаемой угрозы для американских войск и никакой угрозы насилия на местах [для них]. Это просто мера предосторожности. Поэтому сейчас мы, Минобороны, занимаемся тем, что передислоцируем часть наших военнослужащих и часть наших активов <...>. Но это всего лишь мера предосторожности", - отметила она.