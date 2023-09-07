В Ливане заявили о встревоженности правительства растущим потоком беженцев из Сирии

И.о. министра республики по делам перемещенных лиц Иссам Шараф ад-Дин назвал причиной увеличения потока беженцев ухудшение социально-экономического положения из-за несправедливых санкций Запада

БЕЙРУТ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Ливана должны установить в координации с Сирией жесткий контроль над совместной границей, иначе число беженцев на территории Ливана вырастет до конца года еще на 100 тыс. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС исполняющий обязанности министра республики по делам перемещенных лиц Иссам Шараф ад-Дин.

"Правительство [Ливана] встревожено растущим потоком беженцев из Сирии, - сказал собеседник. - Армия и силовые структуры приняли необходимые меры, но это не остановило незаконное проникновение граждан соседней страны, поскольку сирийцы используют для пересечения границы тропы контрабандистов".

Шараф ад-Дин сообщил, что в ближайшие дни состоится заседание Высшего совета обороны Ливана, который рассмотрит ситуацию, сложившуюся на границе с Сирией. "Все граждане, предоставляющие жилье сирийцам, будут предупреждены о том, что понесут строгое наказание за каждого нелегального беженца", - отметил он.

Причиной увеличения потока беженцев из Сирии и.о. министра назвал ухудшение социально-экономического положения из-за несправедливых санкций Запада. "Необходимо кардинальное решение, которое может быть принято только в координации с Дамаском, - подчеркнул он. - Мы должны подписать с сирийским правительством протокол об установлении жесткого контроля над границей и разработке плана поэтапного возвращения беженцев на родину".

Кроме того, по словам Шараф ад-Дина, со стороны ООН должна последовать экстренная гуманитарная помощь сирийцам, страдающим от санкций. "Мы также ждем эффективного содействия со стороны арабских государств по обустройству и обеспечению всем необходимым сирийцев, возвращающихся в места прежнего проживания", - указал собеседник.

С середины августа Вооруженные силы Ливана задержали на границе 2,3 тыс. сирийцев, которые пытались незаконно проникнуть на территорию страны. Ранее и.о. министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что присутствие в Ливане с 2011 года свыше 2 млн перемещенных сирийцев стало дестабилизирующим фактором. Он сообщил, что пребывание сирийских беженцев в Ливане обходится казне в $6 млрд в год.