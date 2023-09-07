В Италии одобрили меры по борьбе с преступности среди несовершеннолетних

Премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что утвержденные постановления "носят не репрессивный, а превентивный характер"

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Совет министров Италии по итогам заседания в четверг одобрил пакет мер, направленных на борьбу с преступностью среди несовершеннолетних, ситуация с которой ухудшилась в последние недели.

Во время пресс-конференции премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что утвержденные постановления "носят не репрессивный, а превентивный характер". "Мы выделили первые €30 млн <...>. Если потребуются другие нормы, мы будем действовать", - указала она.

Согласно документу, родители детей, бросивших школу, могут быть приговорены к тюремному заключению вплоть до двух лет. По словам министра юстиции Карло Нордио, были приняты меры в том числе в отношении "родителей и лиц, осуществляющих родительские полномочия". "Потому что источник преступности очень часто кроется в отсутствии гражданского чувства в семьях", - сказал он.

Кроме того, указ правительства упрощает процедуру ареста несовершеннолетних, имеющих при себе оружие, и наделяет власти правом конфисковывать у некоторых из них мобильные телефоны.