США заявили о консультациях с ЕС из-за прекращения Белоруссией обмена паспортов вне страны

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, стороны обсуждают меры помощи гражданам Белоруссии, которые находятся за рубежом и которых затронет этот указ

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. США осуждают приятие Белоруссией решения о прекращении обмена паспортов вне страны и ведут тесные консультации с союзниками в ЕС по этой теме. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Соединенные Штаты продолжают тесные консультации с нашими европейскими союзниками и белорусскими демократическими силами, возглавляемыми Светланой Тихановской", - отмечает Миллер. Он утверждает, что стороны обсуждают меры помощи гражданам Белоруссии, которые находятся за рубежом и которых затронет этот указ.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко 4 сентября сообщила, что он подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", который направлен на дальнейшее совершенствование административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств. Документ 6 сентября опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Белорусские заграничные учреждения с 7 сентября более не уполномочены обменивать паспорта и идентификационные карты, следует из комментария пресс-службы МИД к данному указу президента.