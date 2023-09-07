7 сентября, 19:31

ЕК считает неуместными слова представителя в Австрии из-за критики покупки газа у России

Заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Шпинант заявила, что Мартин Зельмайер должен немедленно отчитаться перед Брюсселем об инциденте

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) считает неуместными высказывания своего представителя в Австрии Мартина Зельмайера, раскритиковавшего республику за покупку газа у России. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Шпинант.

"Комиссия дистанцируется от вызывающих сожаление и неуместных заявлений, сделанных главой представительства в Австрии", - приводит ее слова издание La Presse.

Она добавила, что Зельмайер должен немедленно отчитаться перед Брюсселем об инциденте.

Ранее представитель Еврокомиссии в Австрии заявил, что Вена платит "кровавые деньги", покупая газ у России. После этих слов он был вызван в МИД республики. 

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