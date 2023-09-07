7 сентября, 19:39,
обновлено 7 сентября, 19:48

В Белом доме сообщили, что Байден перед вылетом в Индию сдал отрицательный тест на ковид

Президент США в ближайшие часы должен вылететь в Нью-Дели, сообщил представитель Белого дома

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест накоронавирус незадолго до вылета в Нью-Дели, где он примет участие в саммите Группы двадцати.

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"Тест президента на ковид показал отрицательный результат", - сообщил журналистам представитель Белого дома. Байден в ближайшие часы должен вылететь в Нью-Дели.

Первая леди США Джилл Байден также сдала отрицательный тест на коронавирус, сообщили журналистам ее пресс-пула представители администрации США. 

В понедельник стало известно, что жена американского лидера заразилась коронавирусом. Она остается в штате Делавэр, где находится дом их семьи.

Журналисты ранее спрашивали помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана о том, есть ли у администрации США резервный план действий на случай, если Байден сдаст положительный тест перед поездкой. Салливан ответил, что администрация обладает достаточным опытом для урегулирования подобных проблем, и напомнил, что "разные лидеры в разные времена участвовали в событиях виртуально". 

Теги:
СШАИндияСаммит G20Байден, ДжоПандемия COVID-19
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