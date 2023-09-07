Трамп намерен добиваться переноса своего дела из суда Джорджии на федеральный уровень

Как отметила телекомпания CNN, перенос разбирательства может дать экс-президенту США некоторые преимущества

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться переноса из суда округа Фултон (штат Джорджия) рассмотрения дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года. Об этом свидетельствует документ, поступивший в электронную базу окружного суда.

В заявлении, направленном адвокатом республиканца Стивеном Сэдоу, указывается, что Трамп "может добиваться переноса разбирательства в федеральный суд". В документе поясняется, что соответствующее ходатайство должно поступить в течение 30 дней с момента непризнания Трампом вины, что произошло 31 августа.

Телекомпания CNN поясняет, что перенос разбирательства на федеральный уровень может дать Трампу некоторые преимущества. Это связано с тем, что в случае проведения разбирательства в суде Фултона жюри присяжных будет состоять из жителей этого округа, где победивший на выборах 2020 года Джо Байден набрал на 47% голосов больше, чем Трамп. Если же разбирательство будет проведено в федеральном суде, то в жюри присяжных войдут жители 10 округов вблизи Атланты, где отрыв Байдена составлял в среднем 32%.

В среду состоялись первые предварительные слушания по делу о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года в Джорджии. Представители прокуратуры отметили, что рассчитывают допросить 150 свидетелей, и выступили с оценкой, что разбирательство займет порядка четырех месяцев. Судья в свою очередь заявил, что "крайне скептически" оценивает возможность успеть начать рассмотрение дела всех 19 обвиняемых в октябре, а также отметил, что разбирательство может занять до восьми месяцев. Он также отклонил ходатайства связанного с Трампом адвоката Кеннета Чезбро и экс-адвоката избирательного штаба республиканца Сидни Пауэлл о рассмотрении их дел в ускоренном порядке.