Эксперт: Байден в Ханое поднимет вопрос о снижении военного сотрудничества РФ и Вьетнама

По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, американцы сами прилагают усилия по развитию военного и военно-технического сотрудничества с Вьетнамом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время предстоящего 10 сентября визита в Ханой попытается поднять вопрос о снижении взаимодействия РФ и Вьетнама в военной сфере. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Во время контактов с Вьетнамом эта тема будет поднята", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, не попытается ли американский президент отдалить Вьетнам от России и помешать двустороннему взаимодействию в военной сфере. По словам Кашина, американцы сами прилагают усилия по развитию военного и военно-технического сотрудничества с Вьетнамом, однако здесь их результаты ограничены. "Но при этом растет экономическое сотрудничество между Вашингтоном и Ханоем, что, конечно, способствует их некоторому сближению", - добавил собеседник агентства.

Аналитик подчеркнул, что США оказывают давление на все страны, которые развивают сотрудничество с Россией в области обороны. "Это касается и Вьетнама. Это давление главным образом связано с угрозой санкций и невозможностью проведения платежей в рамках военно-технического сотрудничества через глобальную финансовую систему, которая контролируется США", - пояснил Кашин. Специалист полагает, что американская сторона обсуждает этот вопрос со всеми партнерами РФ с разной степенью остроты, в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) Вашингтон также активно пытается заставить азиатские страны свернуть сотрудничество с Москвой в этой области.

Кашин подчеркнул, что украинский конфликт оказал сильное влияние на позицию стран АТР, продемонстрировав, что государство, которое делает ставку на сотрудничество с США, сталкивается с разрушительными последствиями - эта логика работает и против попыток США настроить азиатские страны на конфронтацию с Китаем. "Украинский кризис произвел определенный эффект для политики в регионе, и это очень сильный довод для всех против участия именно в каких-то возглавляемых США предприятиях по изоляции Китая, давлению на Китай", - констатировал он.

Как указал эксперт, несмотря на то что визит Байдена во Вьетнам также призван нагнетать конфронтацию с Китаем, Ханою пока что успешно удается избегать ситуации, при которой ему пришлось бы сделать какой-то выбор между этими двумя силами - Китаем или США. "Ханой остается в стороне от этого, - отметил Кашин. - Целью и Вьетнама, и большинства других стран АСЕАН всегда было оставаться в стороне от американо-китайской борьбы, потому что все эти страны зависят сильнейшим образом от Китая как от экономического партнера и в то же время заинтересованы в сотрудничестве с США. Но это совершенно не значит, что они готовы в союзе с американцами бросаться там в какую-то авантюру".

В четверг Байден вылетел в Нью-Дели, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20). Ожидается, что после саммита G20 американский лидер отправится во Вьетнам, где 10 сентября посетит Ханой и проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Планируется, что стороны подпишут соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве, чтобы наладить сотрудничество, содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий, в том числе по производству полупроводников и в сфере искусственного интеллекта.