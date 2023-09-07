И.о. премьера Испании пропустит саммит G20 из-за положительного теста на ковид

Вместо него страну будут представлять вице-премьер Надя Кальвиньо и министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес

ТАСС, 7 сентября. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес сдал положительный тест на коронавирус и не сможет присутствовать на саммите G20 в Индии.

"Сегодня днем я сдал положительный тест на ковид и не смогу поехать в Нью-Дели для участия в саммите G20", - написал Санчес в соцсети X (ранее Twitter), отметив, что чувствует себя хорошо.

Как сообщил и.о. премьера Испании, страну на саммите Группы двадцати будут представлять вице-премьер, министр экономических дел и цифровой трансформации Испании Надя Кальвиньо и министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.