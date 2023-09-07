РФ рассчитывает, что расчеты в нацвалютах упомянут в итоговой декларации G20

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что работа над итоговым документом идет непросто, так как позиции стран во многом не совпадают

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в итоговой декларации к саммиту Группы двадцати (G20) в Индии будут отображены вопросы расчетов в национальных валютах. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу TV BRICS.

"В этом году, конечно, мы ожидаем, что будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопросы расчетов в национальных валютах, вообще роль развивающегося мира", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях РФ от саммита G20 и его итоговой декларации.

По словам дипломата, Москва надеется, что "роль развивающихся стран в системе Бреттон-Вудских учреждений будет повышена серьезно, чтобы страны расширенного БРИКС могли иметь блокирующий пакет при принятии решений МВФ, Всемирного банка и других организации" этой системы. "Конечно, пойдет речь и о торговле, - продолжил Биричевский. - Всемирная торговая организация должна работать на справедливых началах, вырабатывать правила, учитывающие интересы всех делегаций, по сути, всех стран мира, и те правила, которые будут противодействовать протекционистским тенденциям".

Работа над итоговым документом саммита идет непросто, позиции стран во многом не совпадают, признал дипломат. "Придется крепко поработать, порой ночами, чтобы дойти до нужного результата", - указал Биричевский.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.