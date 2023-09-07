В лагере беженцев на юге Ливана возобновились перестрелки между палестинцами

Это произошло после обстрела здания штаба палестинского движения ФАТХ в районе Эль-Фаукани

БЕЙРУТ, 7 сентября. /ТАСС/. Два сильных взрыва прогремели в лагере беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Как сообщил новостной портал Al Nashra, они раздались в районе Эль-Фаукани, где находится штаб палестинского движения ФАТХ.

Здание штаба было обстреляно из гранатометов членами экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ), которые размещаются в квартале Эт-Тавари. После обстрела в лагере поздно вечером возобновились перестрелки.

2 августа командир объединенных вооруженных формирований палестинцев полковник Мунир Микдах объявил об установлении прекращения огня во всех районах Айн-эль-Хильве, где с 30 июля шли ожесточенные столкновения между бойцами движения ФАТХ и экстремистами. Причиной конфликта стало убийство боевиками "Джунд аш-Шам" начальника службы безопасности ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши.

По данным медицинских источников, в ходе перестрелок погибли 13 человек, еще 65 получили ранения. Был нанесен материальный урон 400 постройкам, свыше 20 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы города Сайды, в окрестностях которого находится лагерь.

Вспышки столкновений в Айн аль-Хильве, где укрываются члены экстремистских группировок, имели место в марте и мае 2023 года. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. чел.