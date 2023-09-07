США могут ввести санкции против наблюдателей на выборах в новых регионах России и в Крыму

По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, его страна "никогда не признает претензии РФ на какую-либо суверенную украинскую территорию"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Власти США могут ввести санкции в отношении международных наблюдателей на выборах на новых российских территориях и в Крыму. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По версии руководителя американского внешнеполитического ведомства, США "никогда не признают претензии РФ на какую-либо суверенную украинскую территорию". По его словам, американская сторона "напоминает всем лицам, которые могут поддержать" проведение выборов, "в том числе выступая в роли так называемых международных наблюдателей, что в отношении них могут быть введены санкции и визовые ограничения".

Единый день голосования состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.