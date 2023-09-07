Мятежники в Нигере заявили, что допустят к послу Франции только диппредставителей страны

ДУБАЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Захватившие власть в Нигере мятежники не позволят послу Франции Сильвену Итте, который все еще остается в Ниамее, видеться с кем-либо, кроме сотрудников французского посольства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

По его сведениям, "никому не будет позволено встретиться с французским послом", к нему "не будет допущен кто-либо, не являющийся сотрудником французской дипломатической миссии". По словам источника, для новых властей Нигера Сильвен Итте является не послом своей страны, а "персоной нон грата".

Ранее телеканал информировал, что мятежники не пропускают к Итте дипломатических представителей Евросоюза и Испании.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как информировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.

25 августа военные нигерские власти заявили, что французский посол и его супруга должны покинуть страну в течение 48 часов. Однако они отказались подчиниться и остались в здании дипломатического представительства в Ниамее. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман выдают исключительно законные власти Нигера. 2 сентября суд Ниамея издал постановление, согласно которому лишенный аккредитации французский посол должен быть выслан из Нигера.