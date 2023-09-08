Спикеры парламентов стран G7 и Украины соберутся на встречу в Токио

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Спикеры парламентов стран G7 соберутся на встречу в Токио, которая пройдет в рамках японского председательства в "семерке". На нее также приглашен их украинский коллега - спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Как ожидается, одной из главных тем переговоров станет конфликт на Украине. Кроме того, стороны могут затронуть вопросы энергетической безопасности. После рабочих переговоров их ожидает поездка в Киото, который является городом-побратимом Киева.

Встреча пройдет без председателя - спикера ключевой нижней палаты парламента Японии 79-летнего Хироюки Хосоды. В четверг вскоре после встречи со Стефанчуком он обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие, после чего был госпитализирован из-за проблем с сосудами головного мозга. Состояние не представляет угрозы его жизни, а лечение продлится примерно неделю. Вместо него участие во встрече примет его заместитель Банри Кайэда.

Япония в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме, личное участие в нем принял украинский президент Владимир Зеленский.