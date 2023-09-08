В Госсовете КНР заявили, что страна выступает против политизации экономических вопросов

Премьер Госсовета Ли Цян призвал международное сообщество объединиться, чтобы совместно противостоять вызовам

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китай выступает против чрезмерного расширения концепции безопасности и политизации экономических вопросов в нынешней сложной международной обстановке, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Джакарте. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Нынешний международный ландшафт отмечен переменами и беспорядком, и чем мрачнее ситуация, тем больше международному сообществу необходимо объединяться и работать сообща, чтобы противостоять вызовам. Мы должны разработать общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию безопасности, поддерживать концепцию открытого и инклюзивного развития и совместно противостоять практике чрезмерного расширения концепции безопасности и политизации экономических вопросов", - приводит агентство слова главы китайского правительства.

Ли Цян сказал, что важно ускорить реформу глобальной системы экономического управления и эффективно увеличить представительство и голос развивающихся стран в международных финансовых институтах. Китай будет продолжать твердо поддерживать ООН в том, чтобы она играла центральную роль в международных делах, и готов сотрудничать с организацией для содействия построению сообщества с общим будущим для человечества, говорится в сообщении.