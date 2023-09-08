В КНДР спустили на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием

Ее готовят к выходу в море для испытательного плавания

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием, прошла в КНДР. Как сообщила радиостанция "Голос Кореи", на церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Подчеркивается, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также сообщается, что новая подводная лодка в настоящее время готовится к выходу в море для испытательного плавания.

Выступая с торжественной речью, Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что ядерное оружие является важнейшим компонентом военно-технического оснащения национальных военно-морских сил. "Мы полны решимости и впредь демонстрировать современность наших подводных и надводных боевых возможностей и ускорим ядерное вооружение нашего флота", - приводит его слова "Голос Кореи".

Модернизация подводных лодок

Он также добавил, что КНДР намерена модернизировать все имеющиеся у нее тяжелые подводные лодки и оснастить их тактическим ядерным оружием по примеру новейшей субмарины.

"Именно "Герой Ким Гун Ок" номер 841 и есть стандартный тип субмарины, предназначенной для тактической ядерной атаки", - приводит его слова радио "Голос Кореи". Как отметил Ким Чен Ын, у КНДР "имеется план перестройки всех тяжелых субмарин в субмарины наступательного характера, оснащенные тактическим ядерным оружием".

Лидер КНДР на церемонии спуска на воду новой субмарины также заявил, что этот план является частью стратегии по укреплению ВМС и необходим для того, чтобы вооруженные силы республики были более эффективны в современных условиях ведения боевых действий.

Кроме того, Ким Чен Ын распорядился "придать импульс вооружению ВМС подводными и надводными кораблями с тактическим ядерным оружием, чтобы они смогли выполнить свои стратегические задачи".

В прошлом КНДР неоднократно проводила испытания по запуску баллистических ракет подводных лодок.