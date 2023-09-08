Курдская партия потребовала создать комитет для расследования беспорядков в Киркуке

В партии отметили, что туда должны войти представитель регионального правительства Иракского Курдистана и представитель центрального правительства

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Главная политическая сила курдской автономии - Демократическая партия Курдистана (ДПК) - выступила с требованием сформировать беспристрастный комитет для расследования причин произошедших 2 сентября беспорядков в иракском городе Киркук. Об этом говорится в распространенном заявлении ДПК.

"Требуем сформировать беспристрастный комитет, в который бы вошел представитель регионального правительства Иракского Курдистана и представитель центрального правительства для расследования этого дела", - приводит информационный портал Shafaq News заявление партии. "Те, кто отдал приказ об открытии огня, и те, кто открыл огонь, должны предстать перед судом, а семьям погибших, раненым и пострадавшим должна быть предоставлена финансовая компенсация по результатам этих расследований", - подчеркивает ДПК.

В партии отметили, что "решение о передаче штаб-квартиры Демократической партии Курдистана в Киркуке", которое стало причиной напряженности, "было принято премьер-министром федерального правительства Мухаммедом ас-Судани в соответствии с конституцией". ДПК настаивает на "выявлении причин создания препятствий в реализации решения премьер-министра, а также привлечении зачинщиков к ответственности".

Иракские сотрудники силовых служб ранее усилили меры безопасности в Киркуке, ожидая акций протеста против приостановки передачи в распоряжение Демократической партии Курдистана ее бывшей штаб-квартиры. Федеральный суд Ирака 3 сентября постановил приостановить процесс возвращения ДПК в Киркук до окончания рассмотрения дела о беспорядках.

О беспорядках в Киркуке

Представители курдской общины 2 сентября вышли на акцию протеста в Киркуке, требуя разблокировать перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" главную дорогу Эрбиль - Киркук. Они направились к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силовики вмешались в происходящее под предлогом предотвращения столкновений между двумя сторонами и открыли огонь по демонстрантам. В результате погибли 4 человека, 15 получили ранения. Семь сотрудников сил безопасности были задержаны.

Дорога между Эрбилем, являющимся административным центром Иракского Курдистана, и Киркуком была заблокирована 27 августа из-за сидячей забастовки арабских партий после распространившейся информации о том, что Демократическая партия Курдистана собирается вновь открыть свою штаб-квартиру в Киркуке в рамках подготовки к предстоящим местным выборам.

Киркук, где живут курды и арабы, является исторически спорной провинцией с одноименным административным центром, к контролю над которой стремятся как центральные власти, так и руководство Курдского автономного района. Ситуация вокруг этой территории, не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в 2017 году в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. Тогда ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" установило контроль над городом, а ДПК прекратила политическую работу.