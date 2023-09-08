Курды объявят амнистию арабским ополченцам, поднявшим против них восстание на севере Сирии

Командир СДС Мазлюм Абди не уточнил, сколько всего бойцов ополчения было взято в плен

БЕЙРУТ, 8 сентября. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) выпустили на свободу большую группу взятых в плен ополченцев арабских племен, поднявших против них восстание на северо-востоке Сирии. Об этом, как сообщил телеканал Al Hadath, заявил в городе Эль-Камышлы командир СДС Мазлюм Абди.

"После переговоров с шейхами арабских племен мы готовим решение об амнистии для всех ополченцев, участвовавших в конфликте, - подчеркнул он. - Кроме того, курдские власти примут меры по устранению недостатков в социально-экономической политике и сфере образования".

Командир СДС не сообщил, сколько бойцов арабского ополчения "Джейш аль-Ашаир" было взято курдами в плен. Операция против них началась 2 сентября, а 6 сентября курдские формирования заняли город Зейбан на восточном берегу реки Евфрат, где находился последний оплот ополченцев. По информации телеканала, в ходе боестолкновений погибли 57 ополченцев, 24 бойца СДС и 9 мирных граждан. Число раненых превысило 100.

Шейхи племен добиваются от СДС более справедливого распределения доходов между курдами и арабами от продажи сирийской нефти. Шейхи также требуют восстановить баланс между курдами и арабами в местных органах власти, возобновить в полном объеме работу сферы образования и здравоохранения в регионе. Политический совет СДС пообещал изучить и удовлетворить их требования.

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2019 году под контролем СДС остались провинции Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где сосредоточены месторождения сирийской нефти. В этих регионах США, которые поддерживали СДС, создали девять военных баз.