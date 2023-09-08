Главы дипведомств США и Румынии обсудили обнаружение обломков БПЛА в республике

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен и Луминица Одобеску затронули вопрос предстоящей ротации дополнительных истребителей F-16 для охраны воздушного пространства в Румынии

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску обсудили в телефонном разговоре обеспечение безопасности воздушного пространства и расследование, которое проводит Бухарест в связи с тем, что в республике якобы были найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в четверг.

"Госсекретарь Блинкен и министр Одобеску обсудили расследование Румынии относительно обломков беспилотника, найденного в Румынии рядом с границей с Украиной, - говорится в документе. - Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по обеспечению безопасности воздушного пространства, в том числе путем предстоящей ротации дополнительных американских истребителей F-16 для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства в Румынии". "Госсекретарь Блинкен подтвердил нашу непоколебимую поддержку Румынии, которая является нашим союзником по НАТО", - добавил Миллер.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил ранее, что в уезде Тулча были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотника. В свою очередь официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинно-следственную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.