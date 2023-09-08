Япония и страны Персидского залива одобрили план действий по укреплению сотрудничества

Документ предусматривает, что стороны сосредоточатся на реализации проектов, связанных с развитием возобновляемых источников энергии

ДУБАЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Япония и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили совместный план действий, направленный на развитие экономических связей и укрепление политического диалога. Об этом заявил глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, выступая на пресс-конференции по итогам министерской встречи в рамках стратегического диалога Японии и ССАГПЗ.

"Одним из важнейших результатов политического диалога между Японией и странами Персидского залива является утверждение плана совместных действий на период с 2024 по 2028 год. Мы определили ряд направлений, которые займут приоритетное место в совместной работе в этот период", - сказал министр, выступление которого транслировал саудовский телеканал Al Ekhbariya.

Документ, в частности, предполагает, что стороны сосредоточатся на реализации проектов, связанных с развитием возобновляемых источников энергии. Кроме того, министр подчеркнул, что в соответствии с планом действий Япония и страны Персидского залива будут укреплять сотрудничество в области торговли, инвестиций, современных технологий, здравоохранения и сельского хозяйства.

Министерская встреча в рамках стратегического диалога Японии и ССАГПЗ прошла 7 сентября в Эр-Рияде. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси посетил штаб-квартиру Лиги арабских государств в Каире, где состоялось третье по счету заседание "Арабо-японского диалога".