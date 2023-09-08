Глава МИД ФРГ выступила за проведение реформы предоставления убежища в ЕС

Реформа приведет к более справедливому распределению беженцев и более быстрой репатриации в случае отсутствия права на убежище, считает Анналена Бербок

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за скорейшее проведение реформы предоставления убежища в Европейском союзе (ЕС). Свою точку зрения она высказала в интервью медиагруппе Funke.

"Мы не можем положить конец кризисам в мире одним нажатием кнопки. Поэтому так важно, чтобы мы сейчас приступили к европейской реформе предоставления убежища, которая приведет к более справедливому распределению беженцев, к более быстрой репатриации, когда нет права на убежище, и к разрешениям на работу для тех, кто находится там, и тех, кто остается", - сказала Бербок.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ поддержала решение кабинета министров о включении Грузии и Молдавии в список безопасных стран происхождения. По ее словам, оба государства находятся на пути евроинтеграции и проводят обширные реформы в области верховенства закона, демократии и прав человека.

В 2014-2015 годах Европа столкнулась с наиболее серьезным за последние десятилетия миграционным кризисом. Европейские страны захлестнула волна мигрантов из государств Африки и Ближнего Востока. Согласно данным агентства AFP, число заявок на предоставление убежища в Европе в 2015 году достигло 1,3 млн, в 2016 году - 1,2 млн. В 2022 году этот показатель составил 994 945 заявлений.