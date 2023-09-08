Маск отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара по российскому флоту

Он сообщил, что ему поступал соответствующий запрос от госорганов Украины

ТАСС, 8 сентября. Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма, но уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота.

"От государственных органов [Украины] поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX (принадлежащая Маску компания, оператор Starlink - прим. ТАСС) стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта", - написал бизнесмен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексеном, сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к его сервису Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму. CNN привела утверждения автора книги о том, что решение предпринимателя было продиктовано опасением ответа России на нападение Украины на Крым ядерным оружием.