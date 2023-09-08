7 сентября, 23:20,
обновлено 7 сентября, 23:47
Военная операция на Украине

Маск отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара по российскому флоту

AP Photo/ Susan Walsh
Илон Маск
© AP Photo/ Susan Walsh

Он сообщил, что ему поступал соответствующий запрос от госорганов Украины

ТАСС, 8 сентября. Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма, но уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"От государственных органов [Украины] поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX (принадлежащая Маску компания, оператор Starlink - прим. ТАСС) стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта", - написал бизнесмен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексеном, сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к его сервису Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму. CNN привела утверждения автора книги о том, что решение предпринимателя было продиктовано опасением ответа России на нападение Украины на Крым ядерным оружием. 

Теги:
УкраинаРоссияМаск, ИлонВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация