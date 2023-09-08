7 сентября, 23:21,
обновлено 7 сентября, 23:42

В США заявили, что рассчитывают на принятие совместного заявления по итогам саммита G20

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что координаторы Соединенных Штатов работают на протяжении последних нескольких дней над таким документом

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. США рассчитывают, что по итогам саммита G20 в Нью-Дели удастся принять совместное заявление, однако пока не берутся судить о позициях России и Китая. Об этом заявил журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наши координаторы работают день и ночь на протяжении последних нескольких дней над совместным заявлением. Соединенные Штаты подходят к этому вопросу очень добросовестно с целью достичь консенсуса в атмосфере компромисса по многим сложным вопросам, которые вызывают противоречия, чтобы выработать текст, который всех устроит», — сказал он. «Я не буду говорить о позиции Китая или России, об этом лучше спросить у других», — добавил Салливан.

«Для того, чтобы выработать окончательное заявление, предстоит пройти еще определенный путь», — отметил он.

Представитель Белого дома заметил, что не будет делать предсказаний, удастся ли согласовать заявление. «Мы готовы сыграть свою роль, и мы считаем, что заявление должно быть», — сказал Салливан. 

Теги:
СШАИндияРоссияКитайСалливан, Джейк
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