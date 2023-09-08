Белый дом уверен, что в Сенате поддерживают дальнейшее финансирование Киева

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что такой позиции придерживаются «и республиканцы, и демократы»

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США демонстрируют поддержку дальнейшего выделения средств на оказание помощи Украине. Об этом заявил в четверг журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Говоря о недавних консультациях с членами верхней палаты Конгресса США по вопросам, касающимся выделения дополнительных средств Киеву, он отметил: «Наиболее ярким моментом был решительный двухпартийный настрой на поддержку Украины, снабжение Украины и обеспечение того, что наша приверженность Украине не сократится». Салливан заверил, что такой позиции придерживаются «и республиканцы, и демократы».

Он добавил, что намерен встретиться для обсуждения этого вопроса с «республиканцами и демократами в Палате представителей [Конгресса США] на следующей неделе».

