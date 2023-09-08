В США заявили, что поддержали бы участие Зеленского в саммите G20 в Нью-Дели

По версии помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, в августе на встрече в Джидде многие из стран "двадцатки" встретились с украинцами, чтобы обсудить принципы "справедливого и долгосрочного мира"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Власти США посчитали бы позитивным участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели. Об этом заявил в четверг журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"С нашей точки зрения, каждый раз, когда у президента Зеленского есть возможность выступить перед какой-либо организацией или группой [людей], это играет позитивную роль", - ответил он на вопрос о том, разочарована ли американская сторона тем, что Зеленского не пригласили на саммит.

По версии Салливана, в августе на встрече в Джидде, посвященной Украине, "многие из ключевых стран G20, включая государства глобального Юга, встретились с украинцами, чтобы обсудить принципы справедливого и долгосрочного мира". "Так что я доволен текущим положением, хотя, по мнению США, позитивным было бы присутствие Зеленского, какая-то его роль на G20", - добавил он. Салливан говорил с журналистами на борту самолета президента США во время следования в Индию.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

На предыдущем саммите G20, который проходил в ноябре прошлого года на острове Бали, перед его участниками по видеосвязи выступил Зеленский.