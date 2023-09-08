США не подтвердили, что объявят на саммите G20 о масштабном инфраструктурном проекте

При этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Саллива отметил, что связи между Европой, Ближним Востоком и Индией принесут экономические и стратегические выгоды для всех участвующих государств

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Власти США вместе с партнерами работают над наращиванием экономических связей между Индией, ближневосточными и европейскими странами посредством развития инфраструктуры, но Вашингтон не подтверждает, что на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели будет объявлено о масштабном проекте в этой сфере. С таким заявлением выступил в четверг помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я не могу что-либо подтвердить сегодня вечером, - ответил Салливан на вопрос о том, могут ли объявить об этом на саммите G20. - Я тоже видел эти сообщения. Что я могу сказать, так это то, что мы вместе с партнерами вложили усилия в эту инициативу. Мы считаем, что связи между Индией, Ближним Востоком, Европой чрезвычайно важны и принесут значительные экономические выгоды, а также стратегические выгоды для всех участвующих государств". "Но я не могу сказать сегодня вечером, как сложится ситуация с какими-либо возможными заявлениями в эти выходные или позднее", - добавил помощник американского лидера. Салливан говорил с журналистами на борту самолета президента США во время его следования в Индию.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, США, Индия, Саудовская Аравия и несколько других стран проводят консультации относительно реализации масштабного инфраструктурного проекта, предусматривающего развитие железнодорожной сети и портов. В публикации отмечалось, что стороны обсуждают возможность строительства железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры, предназначенной для транспортировки грузов между этими государствами и Индией. Как уточняется в публикации, есть вероятность, что о соответствующих договоренностях объявят уже на саммите G20 в Нью-Дели. По сведениям агентства, к переговорам также могут присоединиться Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и европейские страны.

В материале агентства отмечалось, что участники консультаций рассчитывают активизировать торговлю, в том числе между странами Персидского залива и Южной Азии, снизить издержки при перевозках, а также ускорить их. В публикации констатировалось, что США стремятся противодействовать китайской инициативе "Один пояс - один путь" и расширить партнерство с инвесторами в странах Группы двадцати. В материале также отмечается, что Вашингтон рассчитывает на "широкую дипломатическую сделку", предусматривающую нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.