Главы таможенных органов Южной Кореи и Японии встретились впервые за семь лет

Ко Гван Хё и Кадзухико Эдзима договорились об обмене информацией, которая касается преступлений, связанных с нарушением "международных норм и санкций"

СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава южнокорейской таможенной службы Ко Гван Хё встретился в четверг со своим японским коллегой Кадзухико Эдзимой в Сеуле впервые с 2016 года. Об этом сообщила Национальная таможенная служба Республики Корея.

"На встрече стороны обсудили укрепление сотрудничества таможенных органов с целью препятствования незаконным операциям и оживление двусторонней торговли на фоне роста неопределенности в международной торговле из-за распространения протекционизма и транснациональных преступлений, таких как торговля наркотиками", - информировали в Сеуле.

Ко Гван Хё и Кадзухико Эдзима договорились, что будут обмениваться информацией по преступлениям, связанным с нарушением "международных норм и санкций". Это была первая встреча глав таможенных органов с 2016 года в рамках двусторонних отношений.

Отношения Японии и Южной Кореи ухудшились несколько лет назад на фоне обострения двусторонних споров по историческим вопросам. Однако после прихода к власти в Республике Корея президента Юн Сок Ёля стороны стали предпринимать шаги для нормализации сотрудничества. В марте южнокорейский лидер посетил Токио, а министр иностранных дел республики Пак Чин представил план урегулирования спора вокруг компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. Эта тема была одной из наиболее острых в отношениях двух государств.