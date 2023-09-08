Военный эксперт из ФРГ указал на серьезные недостатки поставляемых ВСУ Leopard 1

Ральф Тиле отметил среди основных недостатков прошлого поколения немецких основных танков слабое бортовое бронирование, низкую по сравнению с более новыми моделями точность стрельбы, а также отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания

ТАСС, 8 сентября. Немецкие танки Leopard 1, поставляемые Киеву западными странами, имеют существенные недостатки и являются по сути металлоломом. Такое мнение выразил глава Германского военно-политического общества в Берлине Ральф Тиле в интервью Швейцарскому радио и телевидению (SRF).

"Если говорить иронично - да. При неправильной эксплуатации даже новые системы превращаются в металлолом. А у нас есть старая техника, которую нужно правильно использовать, чтобы она была полезна", - заявил аналитик, отвечая на вопрос, можно ли назвать металлоломом танки Leopard 1, которые Запад поставляет на Украину.

Среди основных недостатков прошлого поколения немецких основных танков Тиле указал слабое бортовое бронирование, низкую по сравнению с более новыми моделями точность стрельбы, а также отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания. "Это связано с отсутствием [на Украине] производственных цепочек. Нет ни площадей, ни рабочей силы, ни запчастей. Это надо организовывать", - отметил он.

"Одна единица техники, например, танк Leopard, не приведет к перелому ситуации. Более того, у Украины нет систем вооружения для взаимодействия [с танками этой модели]", - резюмировал Тиле, говоря о возможном влиянии наличия у ВСУ Leopard 1 на ход боевых действий на Украине.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.