Южная Корея сомневается в готовности новой подлодки КНДР к полноценной эксплуатации

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили, что сейчас ищут признаки введения в заблуждение или преувеличения

СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Южнокорейские военные считают, что новая подлодка КНДР не готова к полноценному выполнению боевых задач. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Согласно результатам анализа внешней конструкции северокорейской субмарины, ее некоторые узлы были увеличены, чтобы нести ракеты. Но, по оценкам, она не готова к нормальной эксплуатации", - заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея.

"Мы ищем признаки введения в заблуждение или преувеличения", - добавил южнокорейский военный. Агентство Yonhap указывает, что новая подлодка КНДР, вероятно, может нести баллистические ракеты подводных лодок. Источник среди военных сказал агентству, что она, скорее всего, представляет собой модификацию подлодки класса "Ромео".

По оценкам Республики Корея, новая подлодка была спущена на воду в городе Синпхо провинции Хамгён-Намдо.

На этой неделе в КНДР с участием лидера страны Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием. Руководитель народной республики заявил, что власти планируют модернизировать все имеющиеся у нее тяжелые подводные лодки и оснастить их тактическим ядерным оружием по примеру новейшей субмарины.

Помимо этого, радиостанция "Голос Кореи" указала, что новая подводная лодка в настоящее время готовится к выходу в море для испытательного плавания.