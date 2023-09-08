В Австралии начнутся забастовки на двух СПГ-заводах Chevron

В профсоюзном альянсе Offshore отметили, что работу заводов остановят, если нефтегазовая компания не предоставит компетентных сотрудников

СИДНЕЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Забастовки работников двух австралийских СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron начнутся в пятницу в 08:00 мск. Об этом сообщил профсоюзный альянс Offshore, объединяющий работников газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей континента.

"Несмотря на то, что Offshore Alliance предоставил руководству Chevron множество возможностей разрешить трудовые споры с работниками предприятий, принадлежащих компании, пришло время расплаты. Забастовка начнется сегодня [8 сентября] в 13:00 [08:00 мск], и <…> работа заводов будет остановлена, если [Chevron] не предоставит компетентных сотрудников, которым мы сможем передать свои обязанности", - указала профсоюзная организация на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее альянс Offshore отложил начало предупредительных забастовок, запланированное на 7 сентября, поскольку переговоры об оплате и условиях труда с администрацией Chevron продолжались и соглашение могло быть достигнуто к утру 8 сентября. Если до 14 сентября руководство компании не найдет компромиссных решений и не предложит работникам удовлетворяющие их условия, профсоюзы начнут полную двухнедельную забастовку, в ходе которой будут остановлены все работы по сжижению и отгрузке СПГ.

По данным Australian Financial Review два СПГ-завода Chevron, расположенные в Горгоне и Уитстоне на северо-западе континента, ежедневно производят около 24,5 млн тонн СПГ, что превышает 5% мировых мощностей. Полная остановка этих предприятий на две недели может привести к резкому росту цен на газ, полагает издание, отмечая, что на фоне сокращения Россией поставок природного газа в Европу, многие страны полагаются в том числе на австралийский СПГ. Крупнейшими потребителями газа с заводов в Горгоне и Уитстоне выступают Япония, Китай и Индия. Средняя зарплата сотрудников предприятий составляет 240 тыс. австралийских долларов ($153 тыс.) в год, тогда как профсоюзы требуют увеличить ее до более чем 300 тыс. австралийских долларов ($191 тыс.) в год.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.