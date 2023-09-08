В Южной Корее назвали новую подлодку КНДР "пустой тратой средств"

Заместитель официального представителя Министерства объединения Республики Корея Ким Ин Э отметила, что вместо того, чтобы тратиться на разработку оружия, правительству Северной Кореи следовало подумать о гражданах страны

СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. КНДР "тратит ограниченные ресурсы" на "бесполезные разработки оружия" вместо того, чтобы подумать о благополучии граждан. С такой оценкой выступили в Министерстве объединения Республики Корея.

"Северная Корея вовсе не думает о жизни своих граждан и продолжает тратить ограниченные ресурсы, занимаясь лишь напрасной разработкой оружия. Мы это осуждаем", - сказала заместитель официального представителя Министерства объединения Республики Корея Ким Ин Э. Она комментировала сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи о спуске на воду новой подводной лодки с тактическим ядерным вооружением.

"Разработки оружия в Северной Корее и ее угрозы становятся бесполезными перед лицом потенциала крепкого союза США и Республики Корея и усиленного реагирования Республики Корея, США и Японии. Они должны как можно скорее понять, что от этого страдает их собственная безопасность", - считает чиновница.

"Председатель государственных дел Ким Чен Ын сказал, что так называемая новая подлодка с тактическим ядерным оружием станет для нас проблемой, заставит чувствовать беспокойство. Единственное, что нас беспокоит, - это неверный выбор руководства Северной Кореи, из-за которого падает благосостояние жителей Севера, а также ужасная ситуация с правами человека", - добавила Ким Ин Э.

На этой неделе в КНДР с участием лидера страны Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием. Руководитель народной республики заявил, что власти планируют модернизировать все имеющиеся у них тяжелые подводные лодки и оснастить их тактическим ядерным оружием.