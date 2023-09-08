Источник: Турция интенсифицировала контакты по зерну и Украине в преддверии G20 и ГА ООН

По данным источника, продолжатся обсуждения этой темы на уровне Анкары и Киева

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Турция в преддверии саммита G20 в Индии и Генассамблеи ООН в Нью-Йорке интенсифицировала контакты с партнерами и заинтересованными сторонами по зерновой сделке, а также продолжает обсуждать вопрос о ситуации на Украине. Об этом в беседе с ТАСС сообщил осведомленный источник в политических кругах в Анкаре.

"Турецкое руководство не снижает переговорных и дипломатических усилий по вопросу восстановления зерновой сделки. Особенно эти контакты усилились перед G20 и усилятся еще перед ГА ООН. Продолжатся и обсуждения этой темы на уровне Анкары и Киева, а также по вопросу в целом поиска путей урегулирования на Украине", — сказал собеседник. Он не исключил, что "в скором времени могут состояться определенные контакты на уровне лидеров" Турции и Украины в свете слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украине стоит смягчить свою позицию по зерновой сделке.