Эксперты считают, что Индии следует выйти из БРИКС и сконцентрироваться на G20

Арвинд Субраманиан и Джош Фелман выразили мнение, что до расширения это объединение было "аномальным по структуре и неэффективным, а потому безобидным в своей деятельности"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Индия после расширения БРИКС выиграла бы от выхода из этого объединения и сосредоточении на участии в "Большой двадцатке". Такое мнение в колонке для индийской газеты Business Standard высказали эксперты Арвинд Субраманиан и Джош Фелман.

Авторы отмечают, что до расширения БРИКС это объединение было "аномальным по структуре и неэффективным, а потому безобидным в своей деятельности". "Но БРИКС-плюс имеет больший политический уклон, более ориентированное на Китай руководство и более антизападную мотивацию. Его состав определяет его характер. Потому для Индии встает вопрос, имеет ли смысл и далее состоять в этой группе. Ответ - вероятно, нет", - пишут авторы.

Они приводят три довода, в частности экономический: если в годы формирования БРИКС экономики ее стран-членов росли взрывными темпами, то сегодня объединение "рискует стать скоплением угасающих звезд". При этом Индия на фоне остальных стран по-прежнему демонстрирует активный экономический рост, подчеркивают авторы колонки.

Другой фактор в пользу выхода Индии из БРИКС - политический. По мнению авторов, с расширением БРИКС объединение становится более ориентированным на Китай и более антизападным, а Нью-Дели традиционно придерживался политики нейтралитета в отношении враждующих блоков.

Наконец, хотя Индия как и остальные страны БРИКС считает нынешнее мировое устройство устаревшим, ее видение его обновления "не совпадает с таковыми Китая, России и Саудовской Аравии". В частности, Нью-Дели не заинтересован в доминировании юаня или расширении китайской инициативы "Один пояс - один путь". "Большая семерка" устарела, БРИКС не представляет альтернативы. Утомительный, но показывающий результаты многосторонний подход в "Большой двадцатке" остается лучом надежды для продвижения через новый мир фрагментированного беспорядка", - заключают авторы.

В преддверии саммита БРИКС, который прошел в августе в Йоханнесбурге, западные СМИ, в частности агентство Bloomberg, писали, что Бразилия и Индия якобы не хотят быстрого расширения БРИКС. В МИД Индии эти сообщения называли спекуляцией, а премьер-министр Нарендра Моди в ходе саммита подчеркнул, что Нью-Дели всегда полностью поддерживал инициативу, связанную с увеличением состава БРИКС.