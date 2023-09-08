Лидер КНДР заявил, что новая подлодка "доставит противникам не меньше хлопот", чем атомная

Ким Чен Ын также добавил, что появление новой субмарины "не может не вызывать радостные чувства у народа"

СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Новая подводная лодка с тактическим ядерным оружием КНДР станет для противников народной республики не меньшей проблемой, чем субмарина с ядерной силовой установкой. Об этом заявил руководитель народной республики Ким Чен Ын.

"Нынешняя церемония спуска на воду [подводной лодки] создаст для наших противников не меньше хлопот, чем строительство субмарины с ядерной силовой установкой", - привело Центральное телеграфное агентство Кореи слова лидера КНДР. Мероприятие прошло 6 сентября.

"Подводная лодка с ядерным вооружением, считавшаяся на протяжении десятилетий символом вторжения в нашу республику, теперь ассоциируется с нашей мощью, которая вселяет страх в бессовестных врагов. Появление нашей собственной ударной подводной лодки, о которой мир до этого не знал, не может не вызывать радостные чувства у народа", - добавил генеральный секретарь Трудовой партии Кореи.

В Министерстве объединения Республики Корея заявили, что единственной причиной для их беспокойства является "неверный выбор руководства" КНДР, которое занимается "тщетными разработками вооружений" вместо заботы о благосостоянии населения, а также ситуация с правами человека в народной республике. Южнокорейские военные в свою очередь выразили сомнения в готовности новой подлодки к полноценной эксплуатации.

Агентство Yonhap со ссылкой на источник сообщило, что новая подлодка, вероятно, является модификацией субмарины класса "Ромео". Подводная лодка этого класса оснащена дизель-электрической силовой установкой.