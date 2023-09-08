8 сентября, 05:01
Ситуация на Корейском полуострове

Лидер КНДР заявил, что новая подлодка "доставит противникам не меньше хлопот", чем атомная

Ким Чен Ын также добавил, что появление новой субмарины "не может не вызывать радостные чувства у народа"

СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Новая подводная лодка с тактическим ядерным оружием КНДР станет для противников народной республики не меньшей проблемой, чем субмарина с ядерной силовой установкой. Об этом заявил руководитель народной республики Ким Чен Ын.

"Нынешняя церемония спуска на воду [подводной лодки] создаст для наших противников не меньше хлопот, чем строительство субмарины с ядерной силовой установкой", - привело Центральное телеграфное агентство Кореи слова лидера КНДР. Мероприятие прошло 6 сентября.

"Подводная лодка с ядерным вооружением, считавшаяся на протяжении десятилетий символом вторжения в нашу республику, теперь ассоциируется с нашей мощью, которая вселяет страх в бессовестных врагов. Появление нашей собственной ударной подводной лодки, о которой мир до этого не знал, не может не вызывать радостные чувства у народа", - добавил генеральный секретарь Трудовой партии Кореи.

В Министерстве объединения Республики Корея заявили, что единственной причиной для их беспокойства является "неверный выбор руководства" КНДР, которое занимается "тщетными разработками вооружений" вместо заботы о благосостоянии населения, а также ситуация с правами человека в народной республике. Южнокорейские военные в свою очередь выразили сомнения в готовности новой подлодки к полноценной эксплуатации.

Агентство Yonhap со ссылкой на источник сообщило, что новая подлодка, вероятно, является модификацией субмарины класса "Ромео". Подводная лодка этого класса оснащена дизель-электрической силовой установкой. 

Теги:
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация