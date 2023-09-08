Австралия объявила об установлении двустороннего стратегического партнерства с Филиппинами

Премьер-министр Энтони Альбанезе также подчеркнул, что страна поддерживает филиппинскую позицию в споре о территориальных границах с Китаем в ЮКМ

СИДНЕЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Австралия и Республика Филиппины подписали договор об установлении стратегических партнерских отношений между двумя государствами. Об этом сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, выступая по итогам его встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом - младшим.

"Новый договор о стратегическом партнерстве, подписанный сегодня [8 сентября], укрепит двусторонние связи, существовавшие на протяжении последних 77 лет", - указал Альбанезе в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра. "Работая вместе, Австралия и Филиппины смогут справиться с новыми вызовами и помочь реализовать наше видение открытого, процветающего, мирного и стабильного региона", - сказал он.

По словам премьер-министра, в рамках стратегического партнерства Австралия и Филиппины "укрепят свое сотрудничество в области региональной и национальной безопасности, в том числе путем официального проведения ежегодной встречи министров обороны, и расширят взаимные визовые и миграционные соглашения".

Также австралийский лидер подчеркнул, что Австралия "полностью признает и поддерживает позицию Филиппин в споре о территориальных границах с Китаем в Южно-Китайском море". "Позиция Австралии, в том числе по вопросам, касающимся Южно-Китайского моря, останется последовательной - мы поддерживаем арбитражное решение по Южно-Китайскому морю 2016 года", - заявил премьер-министр во время выступления в Маниле.

Между Филиппинами и Китаем в спорных районах ЮКМ периодически возникают инциденты. Так, в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.