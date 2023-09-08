В Бангладеш заявили, что во внешней политике руководствуются только своими интересами

Независимая политика страны получила в ходе встречи с министром иностранных дел Абдулкаламом Абдулом Моменом высокую оценку главы МИД РФ Сергея Лаврова

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Бангладеш во внешней политике руководствуется только собственными интересами и проводит сбалансированную внешнюю политику. Об этом сказал министр иностранных дел Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Дакке.

"Мы следуем своим собственным интересам и до сегодняшнего дня ведем совершенно независимую политику", - цитирует слова министра бангладешское информационное агентство Bangladesh Sangbad Sangstha.

Момен добавил, что Дакка проводит "сбалансированную внешнюю политику, и ее цель - решить все вопросы посредством диалога и дискуссий".

"Мы не хотим войны. Мы не хотим нигде видеть какой-либо прокси-войны. Мы хотим, чтобы все вопросы решались посредством диалога и дискуссий", - сказал Момен.

Независимая политика Бангладеш получила высокую оценку и главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что Россия ценит, что страны, в том числе Бангладеш, несмотря на давление Запада, придерживаются своих национальных интересов.