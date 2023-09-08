8 сентября, 05:31,
обновлено 8 сентября, 06:07
Санкции в отношении России

В Евросовете сообщили о работе стран ЕС над санкциями против алмазной отрасли РФ

REUTERS/ Amit Dave
Глава Евросовета Шарль Мишель
© REUTERS/ Amit Dave

Страны ЕС считают, что могут сделать в указанном направлении больше, заявил глава Евросовета Шарль Мишель

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше", - сказал он.

Кроме того, по словам главы Евросовета, страны - члены объединения стараются блокировать пути обхода введенных антироссийских рестрикций. "Нам крайне важно работать изо всех сил, чтобы постараться пресечь обход санкций", - указал Мишель.

Ранее газета The New York Times сообщила, что страны Группы семи, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ.

В прошлом году США ввели запрет на импорт неограненных алмазов из России, а также алмазов, ограненных в РФ. Однако, как отмечает газета, такая частичная мера оставляла возможности для обхода ограничений. Евросоюз не ввел санкции в отношении алмазов из-за сопротивления Бельгии, в экономике которой торговля драгоценными камнями играет важную роль. Новые санкции предполагают, что под запрет также подпадут драгоценные камни, добытые в России, но ограненные в других странах. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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