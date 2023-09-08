8 сентября, 05:53

На юге Ливана в ходе столкновений в лагере беженцев свыше 10 палестинцев получили ранения

Как сообщил портал El Nashra, сильные перестрелки идут в северной части лагеря Айн-эль-Хильве

БЕЙРУТ, 8 сентября. /ТАСС/. Столкновения между бойцами палестинского движения ФАТХ и членами экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ) возобновились в лагере беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Как сообщил новостной портал El Nashra, в ходе них стороны применяют стрелковое оружие и гранатометы. По сведениям медицинских источников, свыше 10 человек получили ранения и доставлены в больницы города Сайды (40 км от Бейрута), в окрестностях которого находится лагерь. Сильные перестрелки идут в северной части лагеря, в кварталах Эль-Фаукани и Эт-Тавари, палестинские семьи покидают дома и перебираются оттуда в безопасные районы.

Соглашение о прекращении огня между ФАТХ и "Джунд аш-Шам" было заключено 2 августа после четырехдневной дуэли. Причиной конфликта стало убийство экстремистами 30 июля начальника службы безопасности ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши. Тогда в ходе перестрелок погибли 13 человек, еще 65 получили ранения. Был нанесен материальный урон 400 постройкам, свыше 20 тыс. жителей покинули дома и переместились за пределы лагеря.

Вспышки столкновений в Айн аль-Хильве, где укрываются члены экстремистских группировок, имели место в марте и мае 2023 года. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. чел. 

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