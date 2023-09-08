FT: Британия намерена убедить Индию поспособствовать урегулированию конфликта на Украине

По данным издания, Риши Сунак планирует также вскоре провести в Соединенном Королевстве саммит по продовольственной безопасности в связи с прекращением действия зерновой сделки

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделает все возможное, чтобы убедить индийского коллегу Нарендру Моди добиваться урегулирования конфликта на Украине во время встречи в субботу на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Глава британского правительства Сунак "использует встречи с Моди и другими [лидерами], чтобы убедить их использовать все свое влияние для прекращения" конфликта на Украине, приводит издание слова представителя. Великобритания надеется, что Индия в качестве председателя G20 займет "более активную дипломатическую позицию" в отношении конфликта. В то же время Лондон, как сказал представитель, "использует любую возможность" для того, чтобы заявить о своей поддержке Киева и поспособствовать "расширению глобального содействия" Украине.

Кроме того, Сунак, как отмечает FT, намерен вскоре провести в Соединенном Королевстве саммит по продовольственной безопасности в связи с прекращением действия зерновой сделки. На мероприятие, которое пройдет при поддержке благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, будут приглашены представители правительств разных стран мира, международных организаций, НПО и бизнеса, ученые и эксперты. Официальное объявление об этом премьер сделает по прибытии в Нью-Дели, где 9-10 сентября пройдет саммит G20.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит в Нью-Дели пройдет в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.