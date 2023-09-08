Глава ЕС заявил, что соглашение по итоговой декларации саммита G20 остается под вопросом

Шарль Мишель уточнил, что некоторым странам, кажется, сложнее согласиться с позицией осуждения России

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Обсуждение итоговой декларации саммита Группы двадцати (G20) по-прежнему продолжается, достижение соглашения все еще сложно предсказать. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции перед саммитом Группы двадцати (G20).

"Сложно предположить, возможно ли будет достижение соглашения по декларации", - сказал он. "В последний раз на встрече G20 нам удалось, у нас было общее заявление, декларация", - напомнил Мишель, признав, что, по его наблюдениям, "сегодня некоторым странам, кажется, сложнее согласиться принять ясную позицию осуждения России".

"Мы по-прежнему ведем переговоры", - отметил он, указав, что не хочет делать сейчас никаких заявлений, которые могут осложнить ход переговоров.

По словам Мишеля, ЕС по-прежнему придерживается своей позиции, которая неоднократно озвучивалась и заключается в осуждении России, поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, плана президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

В ноябре прошлого года ожесточенные споры между участниками саммита G20 на Бали вызвал пункт, касающийся осуждения военных действий на Украине. По окончании саммита президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что этот вопрос стал самым обсуждаемым и наиболее сложным, однако документ все же удалось согласовать. В истории саммитов G20 еще не было случаев, когда итоговая декларация не была принята. Опрошенные агентством Reuters эксперты считают, что такой прецедент стал бы серьезным ударом по престижу форума.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.