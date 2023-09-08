СМИ: Индия направила США запрос за закупку 31 ударного беспилотника

По данным газеты The Times of India, сделку могут закрыть до апреля 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Индии направило правительству США официальный запрос на закупку 31 ударного беспилотника MQ-9B Reaper, сделка может быть закрыта до апреля 2024 года. Об этом сообщила газета The Times of India.

Как подчеркивает издание, письменный запрос был направлен несколько дней назад в преддверии встречи премьер-министра Нарендры Моди с президентом США Джо Байденом, который в пятницу прибудет в Нью-Дели на саммит Группы двадцати (G20). При этом ответ администрации президента Джо Байдена ожидается "в течение одного-двух месяцев", сообщил неназванный высокопоставленный источник издания. Предварительная договоренность о закупке БПЛА была достигнута во время визита Моди в Вашингтон в июне.

"Задача в том, чтобы подписать контракт на закупку высотных беспилотников с высокой продолжительностью полета в течение текущего финансового года (заканчивается 31 марта 2024 года - прим. ТАСС) или даже до конца календарного года. Вооруженные силы рассчитывают в течение следующих 6-7 лет принять на вооружение дроны, которые будут собраны в Индии компанией General Atomics", - заявил собеседник издания.

После официального ответа США на запрос Индии стороны согласуют стоимость контракта. Изначально она оценивалась в примерно $3,1 млрд.

Ожидается, что Индия приобретет беспилотники для всех трех родов вооруженных сил, поскольку аппараты могут выполнять различные функции, включая морскую разведку, борьбу с подводными лодками, атаки наземных целей и наведение на цель за горизонтом. Индийские ВМС уже опробовали эту модель американских БПЛА, взяв в 2020 году в аренду два разведывательных беспилотника Predator.