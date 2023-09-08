8 сентября, 06:24,
обновлено 8 сентября, 06:44

Спецслужба Казахстана предотвратила попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение

Анатолий Устиненко/ ТАСС
Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави
© Анатолий Устиненко/ ТАСС

По словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности Руслана Сейсембаева, ежегодно в стране предотвращают не менее двух терактов

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в текущем году предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооруженное нападение в столице. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Руслан Сейсембаев на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Читайте также
В Казахстане нейтрализовали планировавшую совершить теракты радикальную группуСпецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в террористических преступлениях

"В этот период непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов. Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане", - цитирует Сейсембаева агентство Казинформ.

По его словам, поступающая в КНБ информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств - членов Шанхайской организации сотрудничества происходит под воздействием нескольких доминирующих факторов.

В пятницу в Астане проходит 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. 

Теги:
Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация