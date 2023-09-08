Спецслужба Казахстана предотвратила попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение

По словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности Руслана Сейсембаева, ежегодно в стране предотвращают не менее двух терактов

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в текущем году предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооруженное нападение в столице. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Руслан Сейсембаев на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

"В этот период непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов. Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане", - цитирует Сейсембаева агентство Казинформ.

По его словам, поступающая в КНБ информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств - членов Шанхайской организации сотрудничества происходит под воздействием нескольких доминирующих факторов.

В пятницу в Астане проходит 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.