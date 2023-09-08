Моди в рамках G20 проведет не менее 15 двусторонних встреч с мировыми лидерами

С некоторыми политиками индийский премьер-министр планирует провести беседы "на полях" саммита, сообщила газета The Economic Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует провести не менее 15 двусторонних встреч с мировыми лидерами в рамках саммита Группы двадцати (G20), который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Двусторонние мероприятия премьера начнутся в пятницу, в столицу страны уже прибывают участники саммита. На этот день у Моди запланированы встречи с лидерами США, Бангладеш и Маврикия. В субботу он встретится с коллегами из Великобритании, Японии, Германии и Италии, а в воскресенье может провести рабочий обед с президентом Франции, сообщило издание со ссылкой на источник.

С некоторыми политиками индийский премьер-министр планирует провести беседы "на полях" саммита. В частности, среди них лидеры Канады, Южной Кореи, Евросоюза, Бразилии, ОАЭ, Турции, Нигерии.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.