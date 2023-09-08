В Грузии заявили, что реформы в стране продолжатся до вступления в ЕС

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Грузии продолжат осуществлять реформы и после того, как в конце года Евросоюз примет решение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в сообщество. Об этом заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили по итогам встречи с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

"Эти 12 рекомендаций являются частью амбициозной повестки дня реформ нашей страны. Мы в этом году не завершаем процесс реформ. Этот процесс продолжится до тех пор, пока Грузия не станет полноценным членом Евросоюза", - заявил Дарчиашвили.

Как сообщил министр, на прошедшей утром в Тбилиси встрече с Боррелем он обсудил выполнение страной рекомендаций ЕС. Визит Борреля в Грузию он назвал важнейшим как с практической точки зрения, так и с учетом подобранного для него времени.

Боррель прибыл в Грузию 7 сентября, это его первый визит в страну. 8 сентября запланированы его встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, представителями гражданского сектора. На встречах будут обсуждены перспектива получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС и работа, которую осталось проделать для выполнения 12 рекомендаций.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили троих из пяти членов Высшего совета юстиции. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.