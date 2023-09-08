В США заявили, что замедление темпов роста КНР не влияет на американскую экономику

Однако министр финансов Джанет Йеллен не исключила, что некоторые страны Восточной Азии пострадают от ситуации в Китае

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти США внимательно следят за замедлением темпов развития экономики Китая, однако не считают, что оно оказывает прямое негативное влияние на США. Об этом свидетельствуют заявления министра финансов США Джанет Йеллен, которые она сделала на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Нью-Дели, мероприятие транслировалось онлайн.

"Китай имеет достаточно широкое политическое пространство для решения [экономических] проблем, [которые страна испытывает в настоящий момент], - сказала Йеллен. - Я не вижу, чтобы они имели значительное прямое влияние на США." Министр не исключила, что некоторые страны Восточной Азии пострадают от замедления темпов роста КНР.

По ее словам, Китай столкнулся "с целым рядом кратко- и долгосрочных глобальных экономических вызовов, за которыми мы [в США] пристально следим". Йеллен уточнила, что речь идет о снижении темпов роста потребительских расходов, который ожидался после введения коронавирусных ограничений, о долговом кризисе на рынке недвижимости страны, а также о замедлении роста населения, который привел к сокращению трудовых ресурсов в республике.

11 августа Белый дом распространил стенограмму выступления президента США Джо Байдена, в котором он назвал Китай "тикающей часовой бомбой", указав на снижение темпов экономического роста КНР и безработицу. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби позднее объяснил, что американский лидер имел в виду внутренние проблемы Китая.