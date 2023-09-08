Белоруссия намерена приостановить действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Обе страны не выполняли положения договора в 2022-2023 годах

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Белоруссия планирует приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии. Проект соответствующего закона размещен на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в документе.

Чехия уведомляла Белоруссию о решении не выполнять в отношении республики положения ДОВСЕ в августе 2022 года, Польша - в апреле 2023 года.

Ранее в Минске неоднократно заявляли, что действия ряда стран Европы привели к разрушению архитектуры контроля над вооружениями в регионе.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и Организацией Варшавского договора.

В новость внесена правка (10:46 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - действие Договора.