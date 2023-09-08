Нью-Дели завершает подготовку к саммиту G20

В частности, на территории выставочного комплекса Прагати-Майдан установили статую Шивы высотой более 8 м

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. У саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели, который пройдет 9 - 10 сентября, появился божественный покровитель - статуя Шивы, одного из трех верховных богов индуизма (наряду с Вишну и Брахмой), установлена у входа в здание "Бхарат Мандапам" на территории выставочного комплекса Прагати-Майдан в центре индийской столицы, сообщает корреспондент ТАСС.

Статуя высотой более 8 м и весом около 18 тонн выполнена из "аштадхату" (восемь металлов) - золота, серебра, меди, свинца, цинка, олова, железа и ртути. Такой сплав считается "ритуально чистым" и используется в индуизме для изготовления идолов.

Автором Шивы стал скульптор Радхакришнан Стхапати, на работу ушло семь месяцев. Бог изображен в виде Натараджи - повелителя танца, его четырехрукая фигура исполняет божественный танец, полусогнутая правая нога бога стоит на карлике - демоне невежества и незнания Муялаке, который сбивает людей с правильного пути. Идея заключается в том, что встреча лидеров ведущих держав должна помочь миру встать на "правильный путь". И этот путь - единство: девиз саммита: "Одна Земля, одна семья, одно будущее".

В свою очередь власти Нью-Дели открыли в районе Каутилья-марг в преддверии саммита парк скульптур, изображающих птиц и животных - символов стран-членов G20. Они изготовлены из металлолома, собранного со строек и автомобильных свалок. Как сказали корреспонденту ТАСС организаторы экспозиции, каждая скульптура изготовлена вручную, а вместе они символизируют очищение планеты от мусора. Эти работы призваны доказать, что даже отходы можно превратить в художественные объекты.

Индию в этом парке представляет павлин, который считается национальным символом, США - бизон, Великобританию - лев, Австралию - кенгуру, Россию - бурый медведь. У каждой скульптуры есть поясняющая табличка, поскольку некоторых животных опознать не так просто.

Круглосуточный мониторинг погоды

Метеорологический департамент Индии (IMD) установил специальную автоматическую метеостанцию в районе Прагати-Майдан, где пройдет саммит G20. Как сообщает ведомство, оно будет предоставлять круглосуточные точные сообщения о погоде в месте проведения встречи в режиме реального времени.

Городская метеорологическая служба будет выпускать специальные обновления о погоде, которые будут доступны на сайте ведомства. "Данные будут обновляться с 15-минутными интервалами, гарантируя, что пользователи будут иметь под рукой самую точную и актуальную информацию о погоде", - сообщил департамент на своем сайте.

Метеорологи прогнозируют на предстоящие выходные в Нью-Дели переменную облачность, возможные дожди, температуру от +36 градусов по Цельсию днем до +2

Особые условия в аэропорту

Большинство высоких гостей саммита прибывают на военную авиабазу Палам близ индийской столицы, где действует особый режим. Однако немало гостей, представителей СМИ и рядовых делегатов прилетают в Делийский международный аэропорт им. Индиры Ганди.

"Мы специально подготовились. Для делегатов G20 будут выделены отдельные ворота для прохода и коридор, чтобы они могли беспрепятственно и быстро пройти иммиграционный и таможенный контроль", - приводит газета Mint слова генерального директора компании-оператора аэропорта Видеха Кумара Джайпуриара.

Он добавил, что в аэропорту есть достаточное количество мест для самолетов, поскольку большинство гостей саммита прибудут чартерными рейсами или специальными VIP-рейсами.